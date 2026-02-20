Agricultores bloquean la México-Veracruz y el Arco Norte

Agricultores de la región de Nanacamilpa y Calpulalpan mantienen desde las 13:00 horas un bloqueo total en la carretera federal México-Veracruz, afectando también la circulación en el Arco Norte a la altura de la caseta de Calpulalpan.

La movilización, realizada con tractores y pancartas, se concentra a la altura del CBTA 162, donde los manifestantes cerraron el paso como medida de presión ante el Gobierno Federal. El motivo de la protesta es el presunto incumplimiento de acuerdos previos relacionados con el sector agrícola.

Los productores exigen de manera inmediata la apertura de centros de acopio para el maíz blanco y el respeto a los precios de garantía para sus cosechas, al argumentar que las condiciones actuales ponen en riesgo su sustento y la economía local.

#ConexiónVial 🚨 Cerrado Arco Norte a la altura de la caseta de Santorum.



Organizaciones campesinas de la región de Tlaxcala e Hidalgo cerrarán a las 15:00 horas por completo la vialidad por falta de cumplimiento del gobierno federal.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/xGUpIcU9F9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 20, 2026

La situación ha generado filas kilométricas de transporte de carga y vehículos particulares en la zona de Madero y puntos aledaños, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones, buscar vías alternas y mantenerse informados sobre la duración del cierre, ya que los manifestantes aseguran que no se retirarán hasta obtener una respuesta favorable.

Hasta el momento, representantes de la Secretaría de Agricultura no han emitido un comunicado oficial; sin embargo, se espera el arribo de delegados estatales para establecer una mesa de diálogo.

Se sugiere evitar el tramo Nanacamilpa-Calpulalpan durante las próximas horas para prevenir mayores contratiempos en el trayecto.

🚨🔴 AUTOPISTA BLOQUEADA



⚠️ Presencia de manifestantes en el km 195, tramo Calpulalpan–Sanctorum.

🔺 Acceso cerrado en caseta Texmelucan dirección Atlacomulco.

🚧 Circulación de Atlacomulco ➡️ Texmelucan: última salida caseta Calpulalpan.

📞 Informes: *⃣2⃣6⃣8⃣ — Arco Norte (@arconorte) February 20, 2026

Te recomendamos: