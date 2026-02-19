Javier Aguirre, preocupado por la cantidad de lesiones en selección

El pasado 18 de febrero, en la conferencia de prensa para anunciar el partido amistoso México contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, el técnico de la selección, Javier Aguirre, habló acerca de los jugadores lesionados, de su recuperación y del trabajo llevado a cabo con su “Plan 365”.

Parte de dicho plan se basa en un desarrollo multidisciplinario, por lo que el acompañamiento al futbolista es clave. “El Vasco” reveló que los seleccionados cuentan con gente permanentemente con ellos para llevar este respaldo de la mejor manera.

“Ya son seis o siete con cirugías”, declaró el seleccionador; además, habló del contacto que mantiene con dichos pupilos que se encuentran atravesando una recuperación. Aunque la mayoría de los jugadores tiene plazo para su vuelta con tiempo para asistir al Mundial, el único al que descartó casi por completo fue a Jesús “Chiquete” Orozco debido a la gravedad de su dolencia.

Santiago Giménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, Alexis Vega, Gilberto Mora, César Huerta y Luis Romo son parte de la lista de elementos con los que el estratega mexicano ha estado o se ha puesto en contacto para evaluar el progreso de su recuperación física.

“En ese sentido sí estoy ocupado, y ¿por qué no? también preocupado. Porque no es uno ni dos, son varios. Evidentemente, la Selección Mexicana no depende de un solo jugador, pero la Selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento; el que no está al cien por ciento y no está jugando, no puede venir”, fueron las contundentes palabras que el timonel azteca lanzó tanto para la afición como para los efectivos mexicanos.

