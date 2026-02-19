Donald Trump celebra primera reunión de la Junta de Paz

La primera reunión de la Junta de Paz, creada para resolver conflictos mundiales, se celebró este jueves en Washington, D.C., Estados Unidos, con la participación de líderes y representantes de más de 40 países.

Durante la cita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país aportará 10 mil millones de dólares al recién creado organismo, enfocado inicialmente en resolver la situación de Gaza.

Destacó que la cifra es “muy pequeña” frente al costo de la guerra, y señaló que otros países, como Kazajistán, Azerbaiyán o Emiratos Árabes Unidos, han contribuido con más de 7 mil millones de dólares.

El mandatario estadounidense explicó que prácticamente la Junta de Paz “supervisará” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar su correcto funcionamiento y fortalecerla.

Te puede interesar: Detienen al expríncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Entre los asistentes se encontraban los presidentes de Argentina, Paraguay, así como los líderes de Indonesia, Camboya, Vietnam, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, entre otros.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Donald Trump, mientras que grandes potencias y la mayoría de países europeos mostraron reticencia a unirse a la Junta de Paz.

El presidente asistió acompañado por el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

World leaders and founding members of the Board of Peace gather for the inaugural meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace. pic.twitter.com/F8f67yrlZZ — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2026

Te recomendamos: