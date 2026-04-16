EU advierte que retomará ataques si no hay acuerdo con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que las Fuerzas Armadas están listas para reanudar ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo de paz durante el actual cese al fuego.

Durante una conferencia, señaló que las tropas estadounidenses mantienen presencia en la región para garantizar un “bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio energético mundial.

Asimismo, el funcionario federal aseguró que Estados Unidos vigila de cerca todos los movimientos militares iraníes, al tiempo que advirtió a su cúpula que conocen los recursos que desplazan y sus ubicaciones.

Indicó que las fuerzas estadounidenses controlan el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, gracias a sus capacidades operativas, y están preparadas para mantener esta estrategia el tiempo que sea necesario.

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No obstante, Pete Hegseth advirtió que, si Irán no accede a un acuerdo, enfrentará un bloqueo total y posibles ataques contra su infraestructura, incluidos sistemas eléctricos y energéticos del país islámico.

En la misma línea, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, afirmó que las fuerzas militares de Estados Unidos están listas para retomar operaciones de combate en cualquier momento que sea necesario.

Por su parte, el jefe del Comando Central, Brad Cooper, señaló que las tropas aprovechan el cese al fuego para reforzar su posición en la región de Medio Oriente ante un eventual escenario de escalamiento.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump aseguró que la guerra “está a punto de terminar” y adelantó nuevas negociaciones con Irán, que podrían retomarse en Pakistán bajo mediación internacional.

.@SECWAR “If Iran chooses poorly, then they will face a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy.” pic.twitter.com/5Pz33j881S — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 16, 2026

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