CDMX busca implementar home office durante el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que busca impulsar un esquema de home office durante el Mundial 2026, con el objetivo de reducir el tráfico y las emisiones contaminantes.

La estrategia se trabaja en coordinación con la iniciativa privada, con la intención de disminuir la carga vehicular en la capital durante el evento internacional, que prevé la llegada de miles de visitantes.

Explicó que la medida busca aprovechar el Mundial para generar conciencia sobre el impacto del transporte en la contaminación ambiental, principalmente por el uso de vehículos particulares.

Señaló que el objetivo es fomentar una conversación pública sobre la reducción del tráfico en las principales avenidas y la disminución de emisiones de dióxido de carbono en la ciudad.

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Durante la presentación del programa “Mundial Verde”, la mandataria capitalina hizo un llamado a empresarios y actores económicos a sumarse a este esquema de trabajo a distancia.

Por ello, indicó que el home office ya fue aplicado durante la pandemia, por lo que consideró viable retomarlo de manera temporal para contribuir a mejorar la movilidad durante el evento.

Asimismo, Clara Brugada adelantó que se analiza la posibilidad de suspender clases en ciertos días de la justa mundialista, como parte de las medidas para reducir la movilidad en la capital.

¡Presentamos 10 ejes de acción para tener un #MundialVerde en la #CapitalDeLaTransformación!



Tenemos un compromiso para disfrutar el mundial de la manera más sostenible posible: con economía circular libre de residuos, ecotecnología y con mayor visibilidad a nuestro… pic.twitter.com/AGpNGkb2Gb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 16, 2026

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