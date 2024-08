Saxofonista María Elena Ríos denuncia posible liberación de su agresor

A través de un video, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, denunció que el juez José Gabriel Ramírez Montaño, podría poner en libertad a su agresor el ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien a pesar de no haber estado en las audiencias de manera presencial, esto no emite una sentencia favorable.

María Elena Ríos sufrió un ataque con ácido en septiembre del 2019, que como consecuencia le dejó quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, siendo sometida a distintos tratamientos quirúrgicos.

Tras una serie de videos publicados por la saxofonista, informó que este miércoles 14 de agosto, es la parte final de su juicio contra el ex diputado, y que todo parece indicar que el juez va a liberarlo.

La saxofonista recalcó que dentro de todo su proceso se ha visto varias anomalías, puesto que una audiencia el juez corrió a los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes participaban como observadores.

Asimismo, comentó que había hecho una publicación en sus redes sociales y que durante la audiencia el juez le hizo saber “no porque yo hice una publicación (dirigiéndose hacia la saxofonista) , me va a dar una sentencia favorable”.

“Por favor les pido ayuda, es lo último, estoy llegando hasta el final de mi proceso y lo quieren liberar, ya comprobamos que fue Juan Antonio Vera Carrizal el que me mandó a matar con ácido, se comprobó con muchas periciales”, expresó la saxofonista.

Además, la joven responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Solomón Jara Cruz, de lo que le pueda suceder a ella y a su familia y calificó como corrupto a todo el gobierno de Oaxaca.

“Me están paralizando, silenciando y esto me deja vulnerable y me revictimiza, desafortunadamente el sistema judicial de Oaxaca es terrible, por eso urge la reforma” agregó.