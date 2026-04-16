Autoridades conmemoran 495 aniversario de la fundación de Puebla

El gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, encabezaron la ceremonia en conmemoración del 495 aniversario de la fundación de Puebla.

En su intervención, el mandatario estatal mencionó que a 495 años de la fundación de la ciudad se han vivido diversos momentos históricos, por lo que enalteció la esencia pluritécnica y cosmopolita que la conforma.

“La riqueza enorme, monumental, que tiene la capital del estado, y nosotros, autoridades, sociedad, poderes, mandos, ciudadanas, ciudadanos, hoy celebramos el 495 aniversario de su fundación con el lugar que le corresponde a nuestra capital en el mundo y en México”, subrayó.

Por su parte, el edil remarcó que el 16 de abril de 1531, fecha en la que dijo nació el proyecto más ambicioso de su tiempo, una ciudad pensada como un espacio de encuentro, refugio y desarrollo.

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“Puebla desde su origen se distingue por su tierra fértil y su herencia multicultural; hoy, a 495 años de su fundación, no solo celebramos vocación avícola, manufacturera e industrial, también honramos el reconocimiento de la UNESCO como memoria del mundo, volvemos a nuestra historia para emprender el presente y, sobre todo, proyectar el futuro”, mencionó.

Asimismo, Chedraui Budib afirmó que, inspirados en la grandeza, su administración promueve el desarrollo con perspectiva de derechos, igualdad y sostenibilidad.

Subrayó que actúan bajo los principios humanistas de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado, ya que están convencidos de que poner al centro a quienes más lo necesitan es la única vía para lograr la transformación de Puebla capital.

#Puebla 🗣️ El gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de Puebla Pepe Chedraui encabezan la ceremonia en conmemoración del 495 aniversario de la fundación de Puebla.



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Editor: César A. García

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