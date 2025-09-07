Liz Sánchez destaca reformas y logros en su primer año

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Liz Sánchez, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, destacando su compromiso de ser “la voz de quienes sueñan con un México digno y justo” en el Senado.

Durante el evento, la legisladora resaltó que su labor se ha centrado en continuar la Cuarta Transformación, enfocándose en la justicia social y el bienestar común.

Informó que en su primer año de gestión se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 a ordenamientos secundarios.

Entre los logros legislativos clave que mencionó, destacan:

La reforma para que la ciudadanía elija a jueces , magistrados y ministros .

, y . Reformas para fortalecer la seguridad pública en el país.

en el país. El acceso a internet como derecho universal .

. El regreso de los sistemas ferroviarios al control del Estado.

al control del Estado. La protección del maíz nativo frente a los transgénicos.

frente a los transgénicos. Leyes para proteger a las mujeres, erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial.

Te puede interesar: Piden investigar a fondo protesta de las normalistas de Teteles

Liz Sánchez también señaló que, gracias a las políticas impulsadas, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

Además, destacó el incremento del 135 por ciento al salario mínimo y la promoción de derechos para pueblos indígenas y afromexicanos.

Al evento realizado en el Auditorio de la Reforma acudió el gobernador Alejandro Armenta, quien aplaudió su labor, destacando que “lleva a Puebla en el corazón”.

#Puebla 🗣️ La senadora del PT, Lizeth Sánchez (@LizSanchezSM) presenta este sábado su Primer Informe Legislativo en el Auditorio de la Reforma.



En el evento la acompaña el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como diputados federales y senadores.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/vB4P4oEmGh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 6, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: