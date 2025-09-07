Tito Fuentes de Molotov confiesa su lucha contra las adicciones

El músico y guitarrista de Molotov, Tito Fuentes, reapareció públicamente tras una pausa temporal debido a problemas graves de adicción y salud.

Durante una entrevista para Playboy México, confesó que estuvo en coma inducido por casi tres días por complicaciones en una intervención médica.

Afirmó que llevaba más de 30 años con un estilo de vida marcado por excesos, adicciones y descuido personal, lo que le provocó al menos 11 cirugías.

En la charla, se evidenciaron sus dificultades para hablar y una delgadez preocupante, consecuencia de una perforación en la cara y las múltiples intervenciones.

Asimismo, reveló que tuvo que dejar el azúcar completamente, ya que desarrolló una adicción a este, consumiendo grandes cantidades de paletas y chicles.

El pasado marzo, el músico tomó la decisión de alejarse temporalmente de Molotov para centrarse en su rehabilitación física y mental.

Pese a no tener fecha de regreso, expresó su deseo de volver a la música. Tito ha encontrado en el arte y la terapia un camino para reconstruirse y sanar.

