Siete años después, Radiohead anuncia su vuelta a los escenarios

Tras casi siete años de inactividad, Radiohead ha dado a conocer este miércoles una gira por Europa con posibles fechas en otras regiones.

Originaria de Oxford, la banda conformada por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway se consolidó en los años 90 como uno de los referentes del rock alternativo gracias a éxitos como “Creep” (1992) y discos tan influyentes como OK Computer (1997) y Kid A (2000).

Su ruptura de esquemas con el lanzamiento independiente de In Rainbows en 2007 potenció aún más su leyenda dentro de la industria musical.

Radiohead tiene programadas veinte actuaciones en cinco ciudades europeas, entre las cuales se encuentran Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, durante noviembre y diciembre, con cuatro conciertos en cada una de ellas.

La confirmación llegó después de que en varias ciudades europeas aparecieran carteles y folletos con ilustraciones y fechas anticipando la noticia.

Al mismo tiempo, en agosto se publicó en formato digital el álbum en vivo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009, cuya edición en disco llegará a tiendas el 31 de octubre, apenas días antes del inicio de la gira.

