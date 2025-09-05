Zacatlán cumple meta de 320 mil árboles plantados en 2025

La temporada de reforestación 2025 concluyó con éxito, ya que el Ayuntamiento de Zacatlán llegó a la meta de 320 mil árboles plantados en los terrenos con vocación hídrica, en todo el municipio. De esta forma, el pueblo mágico se coloca como un referente estatal y nacional en el cuidado del medio ambiente.

El cierre de esta temporada se hizo en el Parque Ecoturístico de Tulimán, donde se dieron cita los ejidatarios del lugar, asociaciones como el Club Rotarios, así como el Club de Leones Manzaneros, ejidatarios de otros puntos del municipio, así como personas con predios que tienen vocación forestal e hídrica.

Al respecto, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció a toda la población de Zacatlán porque se ha sumado a este esfuerzo, con lo que se está garantizando vida, esperanza y un mejor futuro a las próximas generaciones.

Destacó que la participación y la cooperación de la gente siempre serán necesarias en el cuidado del medio ambiente, pero dijo que esta temporada de reforestación fue todo un éxito gracias a la participación de todas y todos.

Por su parte, Viviana Aldana, quien es directora de Medio Ambiente, destacó que durante 3 meses se plantaron árboles captadores de agua por todo el pueblo mágico, aprovechando la corta temporada de lluvia para permitir la sobrevivencia de estos arbolitos, e indicó que Zacatlán es referente estatal y nacional en esta estrategia de reforestación.

Durante este evento, Bety Sánchez entregó el distintivo de Punto Verde a Tulimán por sus buenas prácticas de sostenibilidad y medio ambiente. También felicitó al ecoparque porque está incluido en el catálogo de experiencias de turismo comunitario de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

Te recomendamos: