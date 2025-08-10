San Andrés Cholula instala Consejo Municipal de Población

Con el objetivo de impulsar una gestión pública estratégica, participativa y centrada en las personas, la presidenta Lupita Cuautle Torres encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Población (COMUPO), órgano consultivo encargado de orientar, desarrollar y promover acciones fundamentadas en las condiciones sociodemográficas de San Andrés Cholula.

En ese sentido, la edil destacó que este espacio permitirá sentar las bases para integrar el análisis poblacional en la toma de decisiones, colocando en el centro a las personas y sus necesidades reales y futuras. “Con este Consejo, damos un paso firme hacia una gestión pública estratégica, participativa y con enfoque de derechos, que impulse el desarrollo sostenible de nuestra comunidad”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Gobernación y secretario técnico del COMUPO, Jesús Parra Vera, subrayó que la creación de este órgano favorecerá la armonización de las políticas municipales con las estatales y nacionales en materia de población, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las y los sanandreseños.

El Consejo Municipal de Población está conformado por regidoras, regidores y representantes de diversas áreas del gobierno local, y contará con la colaboración de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población para la planeación estratégica.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar en favor del bienestar de la ciudadanía, impulsando políticas y programas que respondan a sus necesidades de manera eficiente y transparente.

Te recomendamos: