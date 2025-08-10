Casas Carmen Serdán ofrecen talleres para prevenir violencia

En la Casa Carmen Serdán La Guadalupana, ubicada en la colonia del mismo nombre, se llevó con gran éxito y participación el primer taller para mujeres denominado “Abrazando Mi Cuerpo”, el cual tuvo como objetivo reflexionar sobre cómo el cuerpo puede recibir y responder a los actos de violencia, además de explorar y observar la relación entre el cuerpo, el género y la violencia.

Esta iniciativa nace por la preocupación de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, de ayudar a proteger y blindar a las féminas. De igual manera, ayuda a las víctimas a conocer todos los tipos y modalidades de violencia de las que pueden ser objeto.

El Gobierno del Estado que preside Alejandro Armenta, a través del Sistema Estatal DIF, trabaja para visibilizar todo maltrato físico y psicológico y busca generar empatía y empoderamiento entre las víctimas para que se transformen y sigan adelante con su vida en un ambiente de paz, amor y tranquilidad, explicó la directora de la Casa Carmen Serdán, Yoscelin Sánchez Damián.

El taller “Abrazando Mi Cuerpo” se activará también en siguientes fechas y se impartirá en las Casas Carmen Serdán de Huejotzingo e Izúcar de Matamoros los días 14 y 22 de agosto, respectivamente.

Cabe mencionar que el SEDIF pone a disposición de toda la población un número telefónico en donde pueden llamar en caso de solicitar algún apoyo: 222 242 3732.

Te recomendamos: