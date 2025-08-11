Inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar 2025

Las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de Bienestar; y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), anunciaron el inicio del proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) este lunes 11 de agosto.

En esta primera etapa se instalarán 58 módulos de registro en 20 estados y 51 municipios, con el objetivo de recibir la documentación de personas interesadas en acceder a una de las 20 mil 999 acciones de vivienda social previstas.

Las entidades con módulos serán:

Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El programa busca garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes y personas en alta marginación.

El registro será personal, intransferible y solo se realizará de manera presencial en los módulos oficiales. Los interesados deberán presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).

Personal capacitado verificará la documentación, capturará datos y entregará un folio de registro. El proceso busca garantizar transparencia e igualdad de condiciones.

Los horarios y fechas dependerán según el municipio, con un horario base de 8:00 a 16:00 horas. Se recomienda consultar el mapa interactivo en el micrositio oficial para localizar módulos y fechas.

Las solicitudes serán evaluadas en un máximo de 20 días hábiles. La Conavi publicará los listados preliminares en su página oficial y contactará a los preseleccionados para visitas domiciliarias de verificación.

Sedatu, Bienestar y Conavi reiteran que todos los trámites son gratuitos, sin gestores ni intermediarios, y exhortan a acudir únicamente a los módulos oficiales.

