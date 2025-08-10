Decomisan 2.5 toneladas de metanfetaminas en Chiapas y Guerrero

Autoridades federales aseguraron 2.5 toneladas de metanfetaminas, un laboratorio clandestino y una bodega con químicos y droga en los estados de Chiapas y Guerrero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Tras una orden de cateo, en la comunidad Margarita Maza de Juárez se inhabilitó un laboratorio clandestino y se aseguraron 2.5 toneladas de metanfetamina, tambos con sustancias para drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones.

Paralelamente, en Zirándaro, Guerrero, hallaron 2 mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y 7 mil 400 litros de una sustancia líquida, relacionados para la producción de drogas sintéticas.

Todos los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial; asimismo, se integraron las carpetas de investigación de las autoridades ministeriales.

El Gabinete de Seguridad informa que continúa su compromiso de trabajar de manera coordinada para detectar e impedir la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas.

