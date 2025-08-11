Claudia Sheinbaum inaugura y supervisa obras clave en Jalisco, Colima e Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó, inauguró y puso en marcha obras prioritarias en Jalisco, Colima e Hidalgo del 8 al 10 de agosto.

En Jalisco, inauguró el Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, que beneficiará a 380 mil personas. Además, visitó el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar en Acatlán de Juárez.

En Colima, supervisó la ampliación del Puerto de Manzanillo y dio inicio a la construcción de puentes vehiculares con una inversión de 2 mil millones de pesos. Asimismo, recorrió la nueva fase de la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “General Manuel Álvarez Moreno”.

En Hidalgo, revisó el avance del Tren Ciudad de México–Pachuca, proyectado para concluir en el primer trimestre de 2027, y constató la construcción de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en San Agustín Tlaxiaca.

Te recomendamos: