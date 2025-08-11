Un mexicano se integra al cuerpo técnico del Real Madrid

El mexicano Óscar Míchel Vergara se une al cuerpo técnico de Xabi Alonso en el Real Madrid como Analista Táctico de Video para la temporada 2025-26.

Tras seis años en la institución, el mexicano fue promovido a petición directa del nuevo entrenador. Se valoró su trabajo en el equipo femenil durante los últimos tres años.

Óscar es el hermano del exguardameta Luis Ernesto Míchel, tiene 32 años y es originario de Guadalajara. Tiempo atrás cambió el campo por la dirección tras una lesión que frenó su carrera como jugador.

Te puede interesar: Guadalajara y Monterrey, posibles sedes para repechaje del Mundial 2026

Además, cuenta con licencias A y B de entrenador en Europa y un máster en dirección de fútbol otorgado por la Universidad Europea del Real Madrid. Antes de llegar al club merengue en 2019, trabajó en Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y Getafe B.

Ahora, se integrará al primer equipo merengue, que iniciará acción en LaLiga este 18 de agosto contra Osasuna, tras su único amistoso de pretemporada el próximo 12 de agosto frente al Tirol en Austria.

Te recomendamos: