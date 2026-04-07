Avanza rehabilitación en la Diagonal Defensores de la República

Con una meta de 13.10 kilómetros de pavimentación asfáltica en uno de los principales ejes viales de la ciudad, el Gobierno del Estado avanza en la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, obra que mejora la movilidad, reduce riesgos viales y atiende de fondo el deterioro acumulado en esta importante arteria urbana.

“Al que madruga, Dios le ayuda y nosotros trabajamos también de noche para reducir las afectaciones viales, para tu bienestar, siempre en coordinación con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier durante una supervisión en los trabajos nocturnos. Acompañado de vecinos de las colonias beneficiadas, destacó que se trata de una acción de alto impacto que no se había realizado de manera integral en administraciones anteriores, al ejecutarse con maquinaria propia, lo que permite mayor calidad, rapidez y ahorro de recursos públicos.

La intervención forma parte del programa integral de mejoramiento vial que contempla la rehabilitación de 5 mil calles en Puebla capital. Con una longitud equivalente a 292 calles y un avance del 5 por ciento, la obra inició el 19 de marzo de 2026 y atraviesa de sur a norte una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

#Puebla 🗣️ Ayer por la noche, el gobernador Alejandro Armenta recorrió la Diagonal Defensores a la altura de la Ciénega para supervisar los trabajos de pavimentación que beneficia a 50 colonias de esa zona y beneficia cerca de 300 mil habitantes.



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El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que esta rehabilitación beneficia directamente a 50 colonias, entre ellas La Paz, El Refugio, Aquiles Serdán, Bosques de Manzanilla, Lomas de Loreto y Parque Industrial Puebla 2000, lo que impacta positivamente a 278 mil 766 habitantes. Añadió que la obra se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México, en línea con la visión de desarrollo urbano y movilidad eficiente impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con obras que elevan la calidad de vida y fortalecen la infraestructura urbana. Durante la supervisión, Evelia Olivares señaló que, tras más de cuatro décadas sin mantenimiento integral, la rehabilitación corrige baches severos, encharcamientos y daños estructurales que afectaban viviendas y accesos, además de mejorar las condiciones en temporada de lluvias, Lucy Pérez destacó que, pese a ser una colonia considerada pequeña y rezagada, hoy recibe atención en una vialidad clave de conexión hacia Tehuacán y Veracruz, lo que mejora la imagen urbana y la movilidad regional.

Por su parte, José Juan Cruz reconoció la magnitud de la obra en una avenida de alta afluencia vehicular y expresó la importancia de que los trabajos se realicen con materiales duraderos, a fin de evitar afectaciones por al menos 15 años y garantizar condiciones seguras para transporte público, peatones y actividad económica diaria.

El gobernador también recibió llamadas de ciudadanos como Víctor y Anahí, quienes compartieron su reconocimiento al avance de la obra y aportaron referencias sobre la historia de esta vialidad, lo que fortalece la participación ciudadana en el seguimiento de proyectos estratégicos.

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