Concluye entrega de uniformes para 3 mil 600 elementos de la Policía Auxiliar

Como parte de una estrategia orientada a mejorar las condiciones operativas de las y los guardias policiales y del personal médico que integra la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, concluyó con la entrega de uniformes.

La distribución fue dirigida por el director general, teniente Hipólito Osorio Serrano, y el director operativo, Arturo García García, en los 12 sectores metropolitanos y en las 10 delegaciones de Atlixco, Ciudad Serdán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Oriental, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán, así como en la Clínica-Hospital de la corporación.

Con lo anterior, más de 3 mil 600 integrantes de la institución recibieron kits con camisola, chamarra, playera, pantalón, botas tácticas, cinturón, gorra, batas, chazarillas médicas y uniformes quirúrgicos.

En los distintos puntos de entrega, la Policía Auxiliar brindó un espacio de atención directa con el personal para conocer y atender sus necesidades e informarles que continúan las gestiones para dar continuidad a este proceso.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de responder a las exigencias del servicio mediante acciones orientadas a fortalecer la operación y el bienestar del personal que integra la Policía Auxiliar.

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