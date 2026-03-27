Rehabilitan Prolongación Reforma con trabajos diurnos y nocturnos

Para priorizar la movilidad y afectar lo menos posible el tránsito, la rehabilitación de la Avenida Prolongación Reforma se realiza durante turnos nocturnos, lo que permite que las y los poblanos circulen sin contratiempos, indicó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

La obra refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y la conectividad de los habitantes; en ese sentido, el Ejecutivo Estatal señaló que en Puebla se construye el estado que merecen las y los poblanos. Los trabajos buscan garantizar calles seguras y funcionales, en beneficio directo de las familias que transitan por esta arteria de la capital.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que la rehabilitación de 7.49 kilómetros en la Prolongación Reforma equivale a 246 calles; esta obra beneficia de manera directa a más de 267 mil habitantes de 22 colonias, entre Diagonal Defensores de la República y Calzada Zavaleta.

La obra se ejecuta con módulos de pavimentación a cargo del Gobierno del Estado e insumos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), presenta un avance del 52 por ciento y se trabaja en turnos diurnos y nocturnos para avanzar con mayor rapidez y evitar molestias a las y los automovilistas en la zona.

Los trabajos que realiza la dependencia incluyen fresado de la carpeta asfáltica, tendido de la nueva capa de 5 centímetros de espesor, pintado e instalación de señalamiento horizontal y vertical para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cabe destacar que esta es una de las entradas con mayor afluencia y acceso al municipio de Puebla; al transformarla en un Sendero Paz, mejora la conectividad y beneficia a 22 colonias, como son: Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Villa Olímpica, San Juan Cuautlancingo, Aldama, Alberto Fuentes, La Trinidad Xiutetelco, Santiago Momoxpan, Rafael Ávila Camacho, Jardines de Zavaleta, Zavaleta, Santa Cruz Buenavista, Reforma, Reforma Sur, La Paz, Santa Cruz Los Ángeles, Barrio de Santiago, Centro Histórico, Cleotilde Torres, Villas San Alejandro, Aquiles Serdán, Valle del Rey y Ampliación Francisco I. Madero.

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