Bienestar capacita a 70 municipios en manejo de recursos públicos

“Quienes estamos en el servicio público asumimos la gran responsabilidad de conducirnos con honestidad y compromiso, administrar recursos públicos exige actuar con transparencia, además de rendir cuentas al pueblo, porque es su dinero y debe haber cuentas en todo momento”, enfatizó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al encabezar la capacitación sobre el uso del Sistema de Recursos Federales Transferidos (FAISMUN y FORTAMUN), dirigida a autoridades de 70 municipios.

Durante su mensaje, la titular de Bienestar destacó el compromiso que implica administrar recursos, al tiempo de recordar a las y los servidores municipales que actuar con responsabilidad es fundamental cuando se tiene vocación por trabajar para la gente.

Laura Artemisa García subrayó que el correcto uso de los fondos requiere disciplina y cumplimiento puntual en su comprobación, lo que garantiza claridad en cada peso ejercido y fortalece la confianza ciudadana.

Además, reiteró el acompañamiento permanente de la dependencia a los municipios “desde la Secretaría de Bienestar trabajamos de manera cercana con los ayuntamientos. Cuentan con todo nuestro respaldo para fortalecer su gestión en favor de las y los poblanos, sólo la suma de esfuerzos genera excelentes resultados”.

Durante la jornada, el coordinador de Desarrollo Regional, Josué Martínez Santos, destacó que Puebla se posiciona en los primeros lugares a nivel nacional en el manejo de estos recursos, resultado del trabajo coordinado y transparente impulsado por el gobernador Alejandro Armenta.

El FAISMUN se destina a obras que elevan la calidad de vida en zonas con mayor rezago, mientras que el FORTAMUN permite atender funciones esenciales como seguridad pública, servicios y obligaciones financieras.

Con estas acciones, y bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y en sintonía con la política social de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado fortalece una gestión responsable, cercana y orientada al bienestar de las familias poblanas.

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