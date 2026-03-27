Congreso de Puebla aprueba limitar “pensiones doradas”

El Congreso de Puebla se consolidó este viernes como el séptimo del país en aprobar las reformas constitucionales que eliminan las denominadas “pensiones doradas”.

En sesión extraordinaria, el Pleno avaló por unanimidad las modificaciones al artículo 127 de la Constitución Política de México, enfocadas en recortar los retiros millonarios de exfuncionarios de Pemex, CFE y Banobras.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece un límite para las pensiones de servidores públicos de confianza en empresas del Estado.

En ese sentido, se establece que ninguna pensión podrá exceder los 70 mil pesos mensuales; el tope se fija en el 50 por ciento de la remuneración total que perciba la Presidencia de la República en el ejercicio fiscal vigente.

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El diputado del PT, José Luis Figueroa, señaló que los recursos liberados por estos recortes serán redireccionados a fortalecer los programas sociales federales.

Además, subrayó que la medida responde a una “exigencia ciudadana” para frenar los privilegios históricos de la alta burocracia, calificando la reforma como un acto de justicia distributiva.

La diputada del PAN, Susana Riestra Piña, advirtió sobre posibles conflictos legales, pues si bien comparten la austeridad, el recorte no debe vulnerar los derechos adquiridos ni violar el principio de no retroactividad de la ley para quienes ya gozan de estos beneficios.

Pese a las observaciones técnicas de la oposición, todos los grupos parlamentarios coincidieron en que el modelo de pensiones de las empresas productivas del Estado requería una intervención urgente para evitar que exdirectivos percibieran ingresos significativamente superiores.

#Puebla 🗳️ Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso de Puebla aprobó las reformas a la Constitución Política de México para eliminar las “pensiones doradas” de altos funcionarios de Pemex, CFE y Banobras.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/pEj4rHhLB1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 27, 2026

Editor: César A. García

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