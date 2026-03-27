Armenta lanza advertencia a ediles rumbo a elecciones de 2027

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseveró que los presidentes municipales deben asumir con seriedad su función, o de lo contrario, abstenerse de participar en el próximo proceso electoral de 2027 para buscar su reelección.

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que las exigencias que ha realizado a alcaldes para que cumplan con sus obligaciones no deberían molestar a ningún funcionario y tampoco significan “un pleito” con autoridades municipales.

Sin embargo, enfatizó que la ciudadanía poblana es exigente y demanda resultados, especialmente en temas básicos como mantener limpias las entradas de las ciudades y brindar servicios públicos.

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El titular del Ejecutivo estatal aseguró que, en su caso, asume con responsabilidad el cargo para el que fue electo y dijo que él no se queja porque la población le exija trabajar.

“Nadie se tiene que molestar porque le digan que haga su trabajo. Si les incomoda, entonces cuando vengan las campañas no se inscriban”, expresó.

Alejandro Armenta dejó en claro que él no puede intervenir directamente contra funcionarios municipales que incumplen con sus obligaciones, pero insistió en que cada autoridad debe responder por sus funciones ante la población.

#Puebla 🗣️ Si les molesta trabajar y atender las necesidades de la población, no se inscriban a las campañas electorales, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, al reiterar que todas las autoridades municipales deben cumplir con sus obligaciones.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/8S6wek7wS2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 27, 2026

Editor: César A. García

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