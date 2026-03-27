PVEM defiende alianza con Morena y PT rumbo a 2027 en Puebla

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, aseguró que la alianza con Morena y el PT se mantendrá firme para el proceso electoral de 2027, a pesar de los roces legislativos por el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista este viernes, el líder del Verde minimizó las advertencias de una posible ruptura, calificando las diferencias actuales como parte de la dinámica política natural del bloque oficialista.

En ese sentido, negó que la oposición del PT a ciertos puntos de la reforma electoral federal signifique el fin de la unión “Sigamos Haciendo Historia” en Puebla.

Hizo un llamado a las tres fuerzas políticas a privilegiar los intereses colectivos para garantizar el triunfo en el mayor número de cargos públicos el próximo año.

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“Cada elección es compleja, todos los partidos buscamos crecer, pero también hay que ser muy objetivos, que por encima de un beneficio personal está una alianza”, dijo.

A la par, advirtió que si el PVEM o el PT presentan a los candidatos con mejores números en las encuestas, Morena deberá tener la apertura para ceder dichas posiciones para asegurar la victoria de la coalición.

También reconoció que cada partido fortalecerá a sus cuadros propios, pero que la disposición al acuerdo será el factor determinante para evitar fracturas reales.

#Puebla 👇🏻 Pese a los roces políticos entre Morena y el PT, el dirigente estatal del Partido Verde, Jimmy Natale, confió en que se mantendrá la alianza oficialista para el 2027, anteponiendo los intereses comunes por encima de los personales.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/ztQtI1lsJs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 27, 2026

Editor: César A. García

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