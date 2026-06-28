Desmantelan presunto punto de narcomenudeo en Acatzingo

Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue ejecutado un cateo en el municipio de Acatzingo que permitió la detención de una persona, el aseguramiento de diversas dosis de droga y de un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de narcóticos.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia permitieron identificar, mediante labores de inteligencia de campo y gabinete, un domicilio ubicado en el Barrio San Pedro, donde presuntamente se desarrollaban actividades relacionadas con el narcomenudeo. Como parte de las indagatorias, se verificaron denuncias anónimas y se realizaron vigilancias discretas que permitieron obtener los elementos necesarios para solicitar la orden de cateo.

La diligencia fue ejecutada el 27 de junio de 2026 por agentes investigadores, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal. Durante la intervención fue detenido Javier N., además del aseguramiento de 60 bolsas de plástico tipo ziploc de distintos tamaños que contenían una sustancia con características similares al cristal. Asimismo, el inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con las investigaciones, el domicilio era presuntamente utilizado como un punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes, modalidad que permitía mantener de manera permanente la venta de droga en el barrio San Pedro del municipio de Acatzingo y dificultar su detección por parte de las autoridades.

La persona detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y profundizar en las líneas de investigación relacionadas con la operación de este punto de distribución de droga.

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