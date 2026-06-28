Lilia Cedillo reconoce a 645 egresados de la Prepa Benito Juárez

Durante la graduación de 645 egresados de la Preparatoria Lic. Benito Juárez García de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez refirió que esta unidad académica deja huella en sus estudiantes.

“Nos deja una marca en el corazón. Nunca se olviden que son egresados de la Benito y siempre díganlo con mucho orgullo”, aseguró tras recordar su paso como alumna de la misma y mencionar su evolución con el paso de los años.

Como madrina de la generación 2023-2026, la rectora externó su beneplácito por saber que dichos egresados seguirán siendo parte de esta comunidad universitaria. “Seguramente ingresarán a la licenciatura que anhelan, la cual los llevará a ser grandes profesionistas y excelentes seres humanos”.

La directora de esta preparatoria, María Inés Antonio Villanueva, externó que este es un día para mirar atrás con orgullo y mirar adelante con fe y esperanza. “A lo largo de estos años, además de conocimientos, aprendieron a trabajar en equipo, ser responsables y confiar en sus capacidades. Han recorrido un camino único y diverso al mismo tiempo, pero todos comparten la valentía y la determinación de conseguir todos sus propósitos”.

Por lo tanto, los conminó a sentirse orgullosos de sus logros y les recordó que el éxito no se mide por los logros materiales, sino por la capacidad de aportar algo positivo a quienes les rodean.

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