Inicia operativo de seguridad por Semana Santa en Texmelucan

Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio banderazo de inicio al Operativo Semana Santa 2026, implementado del 27 de marzo al 5 de abril, con la finalidad de prevenir emergencias y garantizar la seguridad de las familias texmeluquenses, visitantes y personas que transitan por el municipio.

El arranque del operativo tuvo lugar en el Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), donde el edil Juan Manuel Alonso recordó que este centro fue el primero en el estado en ser inaugurado y ha contribuido a disminuir considerablemente el robo de autotransporte en el municipio, ofreciendo seguridad pública y servicios integrales.

Detalló que durante el operativo permanecerá la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales, así como del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil Municipal para asegurar vacaciones seguras.

Este operativo contempla el despliegue de más de 20 vehículos de seguridad pública municipal y policías; por parte del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, destinarán ambulancias y unidades que estarán recorriendo el municipio. En el operativo también participan Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

En este evento se contó con la presencia del encargado de la región de la Policía Estatal de Caminos, Aaron Arauz Sosa; regidoras, regidores, presidentes de organismos empresariales; así como funcionarios municipales.

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