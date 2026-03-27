Hombre se lanza de azotea tras ser señalado por abuso sexual en Puebla

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó con lesiones de gravedad y fue hospitalizado bajo custodia policial tras arrojarse desde la azotea de una vivienda en la colonia Francisco Javier Clavijero, presuntamente para evitar su detención al ser señalado por abuso sexual en agravio de su hijastra de 11 años.

El hecho, ocurrido la tarde del jueves, movilizó a cuerpos de seguridad y emergencia en la zona oriente de la capital poblana.

De acuerdo con reportes oficiales, la intervención se originó tras una llamada al número de emergencias 9-1-1 que alertó sobre un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sonora e Ignacio Romero Vargas.

La denuncia fue realizada por la madre de una amiga de la menor, quien habría tenido conocimiento de las presuntas agresiones.

A la llegada de los elementos policiales, el señalado se encontraba en la azotea del inmueble, desde donde amenazaba con arrojarse si las unidades se retiraban del lugar.

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Mientras personal especializado brindaba atención y resguardo a la víctima, los uniformados intentaron entablar diálogo con el individuo para disuadirlo.

No obstante, el hombre se lanzó desde el segundo nivel del inmueble, lo que le provocó lesiones de consideración.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y, tras una valoración inicial, confirmaron que presentaba una fractura de cadera, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital de Ortopedia del IMSS.

Su estado de salud se reporta estable y permanece bajo vigilancia, en espera de ser puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal por los delitos que se le imputan.

Editor: César A. García

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