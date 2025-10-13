Armenta reporta 13 fallecidos y 4 desaparecidos en enlace con Sheinbaum

En un enlace en vivo durante la “Mañanera del Pueblo”, el gobernador Alejandro Armenta informó a la presidenta Claudia Sheinbaum que las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla han dejado 13 personas fallecidas y 4 no localizadas, con 23 municipios afectados y 11 de ellos con daños severos.

El mandatario estatal detalló que 68 máquinas trabajan en los municipios de Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan. Se registran 19 puentes afectados y 33 tramos carreteros dañados, con labores prioritarias de limpieza en Huauchinango y La Ceiba.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó las cifras y aseguró que “nadie quedará desamparado”. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reportó el despliegue de 2 mil 147 efectivos militares en Puebla, con una cocina móvil, planta potabilizadora, cinco lanchas y un hospital militar, además de la distribución de 3 mil 20 despensas y la instalación de cuatro albergues que albergan a 891 personas.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó del despliegue de mil 125 elementos navales en el estado, con 13 vehículos, tres embarcaciones, una planta potabilizadora, un avión y un helicóptero, atendiendo a 541 personas y despejando 13 vías carreteras.

En materia de infraestructura, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que se han registrado 20 interrupciones en 71 kilómetros de carreteras, con 31 máquinas trabajando en la liberación de caminos, particularmente en las rutas Pachuca-Tuxpan y Teziutlán-Nautla, donde se han retirado 75 mil metros cúbicos de material por deslaves.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, reportó que se ha restablecido el 81% del servicio eléctrico en Puebla, tras afectaciones a 262 mil usuarios.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó el despliegue de 162 brigadistas médicos en el estado y el reforzamiento del Hospital de Huauchinango.

