Mujer fallece por paro cardíaco dentro de la CAPU

Una mujer, identificada como Senorina, de 56 años de edad, falleció la mañana de este lunes dentro de las instalaciones de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), a causa de un paro cardíaco.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba acompañada de sus familiares con destino a la capital poblana para acudir a una consulta médica programada a las 10:00 horas. Sin embargo, al llegar a la terminal comenzó a sentirse mal, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

En cuestión de minutos, Senorina se desvaneció, y aunque personal de SUMA acudió al lugar para intentar reanimarla, ya no presentó signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

