Calidad del aire en niveles buenos, pese a índice UV extremo en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informó que este día se presentan condiciones meteorológicas estables con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia, con acumulaciones estimadas entre 0 y 5 milímetros. La temperatura oscilará entre los 12°C mínimos y 26°C máximos, aunque con niveles extremos de radiación ultravioleta que requieren medidas de protección especiales.

A través del Comité Tláloc, las direcciones de Gestión de Riesgos, Protección Civil y Medio Ambiente mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas para anticipar cualquier situación que pudiera afectar a la población. La calidad del aire se reporta en niveles buenos, pero se enfatiza el riesgo por el alto índice UV.

Las autoridades municipales recomiendan a quienes realicen actividades al aire libre utilizar ropa adecuada, mantenerse hidratados, aplicar protector solar de amplio espectro y evitar la exposición prolongada al sol. Para conductores, se sugiere verificar el estado de frenos, luces y limpiaparabrisas ante posibles eventualidades climatológicas, considerando que la temporada de lluvias aún no concluye.

Como parte de las labores preventivas, se mantiene el monitoreo de los niveles en los afluentes de los ríos Alseseca y Atoyac. La ciudadanía cuenta con el número de emergencias 911, disponible las 24 horas, para reportar cualquier incidente relacionado con condiciones meteorológicas adversas.

