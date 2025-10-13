Israel y Hamás inician entrega de rehenes

El proceso de intercambio de rehenes entre Israel y Hamás entró en su fase crítica este domingo, con la confirmación de que el grupo islamista concluyó el recuento de aproximadamente 20 cautivos vivos y 28 fallecidos que serán liberados desde tres puntos distintos de la Franja de Gaza. La operación se desarrolla bajo el alto el fuego de 72 horas acordado el viernes.

El acuerdo establece que Hamás liberará a los rehenes dentro del plazo de 72 horas, tras lo cual Israel pondrá en libertad alrededor de mil 700 palestinos. Los presos ya se encuentran en las cárceles de Ofer en Cisjordania ocupada y Ketziot en el sur de Israel, listos para su liberación.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el país está “preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados”, según un comunicado emitido tras su conversación con el coordinador israelí para asuntos de rehenes, Gal Hirsch. Aunque no se especificó la hora exacta del inicio de la operación, Hirsch confirmó que se completaron “los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos”.

La portavoz israelí detalló que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encargará de transportar los restos mortales de los 28 rehenes fallecidos, que serán recibidos por tropas israelíes en Gaza donde se realizará una “breve ceremonia” judía. Los cuerpos serán trasladados en ataúdes cubiertos con la bandera israelí al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

Mientras tanto, la Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra), vinculada a Hamás, denunció que el Ejército israelí realizó redadas en Cisjordania ocupada, deteniendo a 13 personas en domicilios de presos que serán liberados. Las operaciones incluyeron registros, destrozos y amenazas a familias, según el comunicado de la organización.

En un giro trágico, la Embajada de Catar en El Cairo confirmó el fallecimiento de tres funcionarios del Amiri Diwan en un accidente de tráfico mientras se dirigían a Sharm el Sheij, donde está prevista la firma del acuerdo de paz para Gaza. Los fallecidos fueron identificados como Saud bin Thamer Al Thani, Abdullah Ghanem Al Khiyarin y Hassan Jaber Al Jaber.

