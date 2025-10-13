Grupo Oro activa centro de acopio para damnificados en la Sierra Norte

Ante las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves que han afectado a numerosas familias en la Sierra Norte de Puebla, Grupo Oro, en sinergia con la UPAEP, hace un llamado a la solidaridad para apoyar a quienes han sido afectados, perdiendo sus hogares, familiares y medios de vida.

La situación en las zonas serranas es crítica, y muchas familias se encuentran en situación vulnerable. Por ello, hemos activado un centro de acopio para recibir donativos que serán entregados personalmente a los afectados.

Te invitamos a traer: Alimentos no perecederos (atún, frijol, arroz, aceite, leche en polvo, etc.)

(atún, frijol, arroz, aceite, leche en polvo, etc.) Agua embotellada

Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, pasta dental)

(jabón, shampoo, pasta dental) Artículos de limpieza (cloro, detergente)

(cloro, detergente) Papel higiénico

Pañales

Material de curación (gasas, vendas, algodón) Importante: No se recibirá ropa ni medicinas.

Te esperamos en nuestras instalaciones ubicadas en Av. Teziutlán Sur #17, col. La Paz, Puebla.

Tu colaboración puede marcar la diferencia. Para asegurar que la ayuda sea efectiva, te recomendamos verificar las fechas de caducidad de los productos, priorizar artículos de primera necesidad y asegurarte de que todos los donativos estén en buen estado y correctamente cerrados.

Tu apoyo es invaluable, pero si deseas contribuir de otra forma, comparte esta información en tus redes sociales para llegar a más personas.

En momentos como este, la unión y solidaridad de los poblanos son fundamentales. Juntos podemos llevar un mensaje de esperanza y apoyo concreto a quienes más lo necesitan.

¡Puebla nos necesita a todos! ⭕🚨



