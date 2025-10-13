Grupo Oro activa centro de acopio para damnificados en la Sierra Norte

Ante las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves que han afectado a numerosas familias en la Sierra Norte de Puebla, Grupo Oro, en sinergia con la UPAEP, hace un llamado a la solidaridad para apoyar a quienes han sido afectados, perdiendo sus hogares, familiares y medios de vida.
La situación en las zonas serranas es crítica, y muchas familias se encuentran en situación vulnerable. Por ello, hemos activado un centro de acopio para recibir donativos que serán entregados personalmente a los afectados.
Te invitamos a traer:
- Alimentos no perecederos (atún, frijol, arroz, aceite, leche en polvo, etc.)
- Agua embotellada
- Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, pasta dental)
- Artículos de limpieza (cloro, detergente)
- Papel higiénico
- Pañales
- Material de curación (gasas, vendas, algodón)
Importante: No se recibirá ropa ni medicinas.
Te esperamos en nuestras instalaciones ubicadas en Av. Teziutlán Sur #17, col. La Paz, Puebla.
Tu colaboración puede marcar la diferencia. Para asegurar que la ayuda sea efectiva, te recomendamos verificar las fechas de caducidad de los productos, priorizar artículos de primera necesidad y asegurarte de que todos los donativos estén en buen estado y correctamente cerrados.
Tu apoyo es invaluable, pero si deseas contribuir de otra forma, comparte esta información en tus redes sociales para llegar a más personas.
En momentos como este, la unión y solidaridad de los poblanos son fundamentales. Juntos podemos llevar un mensaje de esperanza y apoyo concreto a quienes más lo necesitan.