Benefician a más de mil emprendimientos en Puebla con crédito

El programa municipal “Tu Crédito Imparable” ha beneficiado a mil 22 emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) con una derrama económica superior a los 14 millones de pesos, informó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

A dos meses de su implementación, el programa ha entregado 56 créditos de la modalidad “Tu Negocio Sí Plus”, dirigida a personas físicas con actividad empresarial que buscan expandir sus establecimientos o servicios, con financiamiento que oscila entre 70 mil y 149 mil pesos. Esta línea de crédito ha generado una inversión de 6 millones 216 mil 976 pesos.

En la modalidad de Crédito Individual se han concedido 52 apoyos a microempresarios con negocios establecidos, con montos entre 10 mil y 30 mil pesos, sumando 1.5 millones de pesos en financiamiento. Además, el programa “Tu Crédito Mujer” ha otorgado 914 financiamientos individuales integrados en 89 grupos de mujeres, con una derrama económica de 6 millones 304 mil pesos bajo el esquema de responsabilidad solidaria.

Oropeza Casas destacó que este programa, comprometido durante la campaña del alcalde Pepe Chedraui Budib, ofrece créditos de hasta 149 mil pesos a plazos de 12, 18 y 24 meses con cero por ciento de intereses por pago puntual, constituyéndose como un servicio de financiamiento único a nivel nacional.

El programa mantiene su convocatoria abierta para mujeres, emprendedores y MiPyMes formalmente establecidas. Los interesados pueden acudir al Módulo de Información en el Centro de Atención Municipal (4 Poniente 1101) de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, o consultar el sitio web https://tucreditoimparable.pueblacapital.gob.mx/.

Te recomendamos: