Riña entre jóvenes deja un muerto en San Miguel Tianguizolco

Una riña terminó en tragedia en la comunidad de San Miguel Tianguizolco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, donde un joven de aproximadamente 19 años de edad fue asesinado con un arma punzocortante.

El hecho ocurrió sobre la calle Benito Juárez, esquina con un camino de terracería, donde vecinos reportaron una fuerte pelea entre varios sujetos. Durante el altercado, uno de ellos sacó una navaja y agredió al joven, quien quedó tendido en el suelo con heridas graves, perdiendo la vida minutos más tarde.

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Autoridades ministeriales informaron que la víctima fue identificada como Lisandro Said, de 19 años, originario de Huejotzingo.

Tal vez te interese: Comando armado irrumpe en bautizo en Huejotzingo; cuatro muertos

El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

La situación generó indignación entre los pobladores, quienes denunciaron que la violencia en Tianguizolco ha ido en aumento, sobre todo durante los fines de semana, cuando se registran peleas y disturbios entre jóvenes bajo los efectos del alcohol y drogas.

Te recomendamos: