Asesinan a joven en Texmelucan; presuntamente asaltaba con ropa de policía

Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación tras el hallazgo del cadáver de un joven de aproximadamente 25 años de edad en una zona cerril de la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac, perteneciente a San Martín Texmelucan.

El reporte fue realizado por un ciudadano que caminaba por el cerro y observó a un hombre tendido sobre el suelo sin movimiento. Además, detectó la presencia de casquillos percutidos en el lugar, situación que motivó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

A su llegada, paramédicos confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de múltiples heridas de bala. Posteriormente, policías municipales resguardaron la escena para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores.

Como parte de las primeras diligencias se informó que el fallecido portaba ropa color azul con apariencia de uniforme policial, sin embargo, tras las primeras revisiones y entrevistas con vecinos de la zona, señalaron que el ahora occiso presuntamente solía delinquir en el área, vestido como elemento de seguridad para pasar desapercibido.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen e identidad de los responsables.

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