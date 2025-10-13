Invierte Atlixco 147 mdp en obras de infraestructura social

Al cumplir un año de gobierno, la presidenta municipal Ariadna Ayala reportó una inversión de 147 millones 500 mil pesos en obras de infraestructura que han beneficiado a diversos sectores de la población atlixquense, con proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida y la equidad territorial.

En el rubro educativo se destinaron 8 millones 500 mil pesos para la construcción de tres techados, un comedor escolar, dos aulas y la rehabilitación de canchas deportivas en distintos planteles. En espacios públicos se ejercieron 25 millones 700 mil pesos en obras como la segunda celda del Relleno Sanitario Intermunicipal, la Estación de Bombeo y Cribado Fino del Rastro Municipal y la cancha pública de Valle Real.

La infraestructura social básica recibió más de 2 millones 900 mil pesos con la construcción de un tanque elevado en San Juan La Sabana y la rehabilitación del drenaje sanitario en San Diego Acapulco.

El área de infraestructura urbana concentró la mayor inversión con más de 100 millones 200 mil pesos, destinados a la rehabilitación de vialidades estratégicas como Avenida Xalpatlaco, Río Sonora y 3 Poniente, además de la construcción del Puente Las Vigas y un carril de retorno en la Carretera Federal Puebla-Huajuapan.

En materia de vivienda se instalaron 428 calentadores solares con una inversión de 6 millones 400 mil pesos, beneficiando a familias de más de 60 colonias. Adicionalmente, se destinaron 3 millones 5 mil pesos a estudios técnicos y ambientales para futuras obras.

La administración municipal destacó la conformación de 51 Comités de Obra para fortalecer la transparencia, obteniendo el Comité de Avenida Xalpatlaco el tercer lugar estatal en el Premio Nacional de Contraloría Social. “Cada acción refleja nuestro compromiso con un Atlixco más justo, seguro y con bienestar para todas y todos”, subrayó la alcaldesa Ariadna Ayala.

Te recomendamos: