Libera a dueño del “Mamitas” tras detención ilegal

El propietario de establecimientos como gimnasios y centros nocturnos 40 grados y Mamitas Puebla, Javier N. fue liberado después de tres días detenido, debido a que un juez de control en Cholula determinó que la detención fue ilegal.

El empresario salió libre la noche del domingo 12 de octubre, cuando enfrentaba señalamientos por delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. Trascendió que Javier N. también es investigado por lavado de dinero.

Fue aprehendido el jueves 9 de octubre en San Andrés Cholula, en cuyo aseguramiento, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado encontraron mentafetaminas, cartuchos útiles de uso exclusivo del ejército.

Al día siguiente se registró la aprehensión de dos de sus socios, de quienes se desconoce su situación legal.

Javier también fue detenido en 2004, acusado en ese entonces del delito de estupro ejercido contra la hija de una de sus empleadas, pero también consiguió su libertad en poco tiempo.

Editor: Renato León

