Accidentes en la México-Puebla dejan un atropellado y autos dañados

Al menos cuatro unidades siniestradas es el saldo de un fuerte accidente vial ocurrido sobre la autopista México-Puebla, situación que generó el cierre momentáneo de la vialidad y tráfico intenso. En un segundo punto se registró una persona atropellada.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 87, con dirección a Puebla capital. El conductor de una camioneta perdió el control por viajar a exceso de velocidad e impactó contra tres unidades, provocando la volcadura de al menos tres de ellas sobre la vialidad.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoPuebla, km 86, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2025

El accidente generó el cierre total de la circulación tras la llegada de elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron el lugar para evitar otro siniestro.

El tráfico es intenso en la zona debido a que se realizan labores para retirar las unidades siniestradas y atender a los lesionados. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de heridos y la hora en que será reabierta la vialidad.

#ConexiónVial Se registra múltiple accidente vial sobre la autopista México-Puebla a la altura del km 87 con dirección a Puebla.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/BZYik3d1JQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 13, 2025

Atropellan a una persona

Un segundo accidente se registra a la altura del kilómetro 103+000; en el punto, una persona fue atropellada por una unidad que, al parecer, se dio a la fuga; sin embargo, el cuerpo quedó completamente tendido sobre la autopista.

Personal de la Guardia Nacional abanderó la zona en espera de la llegada del personal de la FGE para el levantamiento del cuerpo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 103, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 13, 2025

