Antimotines desalojan bloqueo en la México–Veracruz y el Arco Norte

Durante las primeras horas de este martes, elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaron a campesinos, transportistas y agricultores que mantenían el bloqueo sobre la carretera federal México–Veracruz y el Arco Norte, a la altura de la comunidad de Francisco I. Madero, Tlaxcala, en un operativo en el que se utilizó la fuerza pública para restablecer la circulación.

El fuerte despliegue de elementos de seguridad comenzó alrededor de las 05:00 horas, cuando el contingente llegó a la zona para intervenir el entronque que permanecía tomado desde el día anterior, después de la protesta iniciada cerca de las 10:00 horas como parte del paro nacional del sector.

#Seguridad 🗣️ Alrededor de las 05:00 de la mañana de este martes, campesinos de Tlaxcala fueron desalojados por granaderos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, con el uso supuestamente de gas lacrimógeno, de la carretera federal México-Veracruz a la altura de Nanacamilpa y… pic.twitter.com/DzXz51njxR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

La manifestación provocó que decenas de unidades de carga quedaran varadas por más de 20 horas, generando afectaciones importantes en este corredor carretero. Aunque en un primer momento se intentó establecer diálogo entre autoridades y manifestantes, no se lograron acuerdos que permitieran liberar la vía.

Ante la falta de condiciones para la negociación, los antimotines avanzaron para retirar a los inconformes, utilizando gas lacrimógeno y el apoyo de grúas para mover algunas unidades que permanecían atravesadas sobre la cinta asfáltica.

De manera extraoficial, se reportó la detención de al menos dos personas durante el operativo; sin embargo, esta información deberá ser confirmada por las autoridades en las próximas horas.

Alrededor de las 06:30 horas, la circulación quedó restablecida en ambos sentidos, tanto en el Arco Norte como en la carretera federal México–Veracruz, con lo que se liberó uno de los cinco puntos de bloqueo que se mantenían a nivel nacional.

En estos momentos, elementos de seguridad permanecen en el sitio para supervisar el flujo vehicular y garantizar que el tránsito se mantenga sin contratiempos tras la reapertura de esta importante vía de comunicación.

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