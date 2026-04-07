Profepa recupera 192 iguanas amontonadas en cajas; 31 no sobreviven

Un total de 192 iguanas verdes (Iguana iguana) fueron localizadas el pasado 4 de abril en el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, amontonadas dentro de 15 cajas de cartón en la cajuela de un autobús de pasajeros de la línea “Sur”. La unidad provenía de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Salina Cruz, Oaxaca, sin embargo, no se identificó al responsable del traslado.

Personal de la Base Naval comisionado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal alertó a la Profepa, cuyos técnicos constataron que 161 ejemplares se encontraban vivos y 31 sin vida.

Los animales vivos presentaban comportamientos propios de recién capturados,(alerta, movilidad activa y resistencia al contacto humano), lo que indicó que no estaban habituados al manejo humano y provenían directamente de su entorno natural.

La iguana verde está listada en la NOM-059-Semarnat-2010 y el Apéndice II de CITES: la extracción ilegal y tráfico con ejemplares de esta especie es un delito y amenaza nuestra biodiversidad. El rescate de 192 ejemplares trasladados en un autobús de pasajeros es resultado de la… pic.twitter.com/7yDf4Z2GVB — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) April 6, 2026

Con el objetivo de garantizar su bienestar, los 161 ejemplares vivos fueron liberados en un sitio de selva baja caducifolia con condiciones adecuadas de hábitat, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

Los 31 ejemplares muertos fueron dispuestos mediante entierro controlado para prevenir riesgos sanitarios.

La iguana verde está listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), lo que regula su comercio internacional para evitar afectaciones a su supervivencia.

Denunciar tráfico ilegal

La procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, señaló: “El tráfico ilegal de vida silvestre no solo es un delito, es una amenaza directa contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Cada ejemplar extraído ilegalmente de su hábitat representa una pérdida irreparable. Seguiremos trabajando para proteger la vida silvestre y para sancionar este delito”.

La biodiversidad en Oaxaca enfrenta amenazas como el tráfico ilegal de vida silvestre, que genera impactos negativos en poblaciones y ecosistemas.

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