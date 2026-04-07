Biblioteca UDLAP concluye renovación con apertura de tercer nivel

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) concluye la renovación integral de su Biblioteca con la apertura del tercer piso, consolidando este espacio como un entorno de estudio y desarrollo académico, que brinda a su comunidad universitaria diversas alternativas innovadoras y tecnológicas para el aprendizaje individual y colaborativo.

La remodelación abarcó los tres niveles del edificio, integrando espacios diseñados a partir de las necesidades actuales de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer su experiencia de aprendizaje dentro del campus.

En su conjunto, la Biblioteca UDLAP ofrece áreas para el estudio individual, salas de trabajo colaborativo, espacios para la creación de contenido, zonas de descanso y entornos que acompañan distintas formas de aprender.

En este último nivel, se integran espacios como las Aulas Magnas, equipadas para presentaciones académicas, congresos y exámenes profesionales, así como áreas con tecnología que permite la transmisión y seguimiento de actividades mediante circuito cerrado.

Asimismo, el Centro de Escritura e Integridad Académica, anteriormente Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico, encuentra en este nuevo espacio una ubicación que fortalece su acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de escritura, argumentación y comunicación académica.

Se rediseñó también la Sala de Archivos y Colecciones Especiales, un espacio que resguarda más de 26 mil ejemplares de alto valor, consolidándose como un referente de acervo a nivel nacional e internacional.

Se integró un nuevo espacio dedicado al descanso, Break Zone, que permite a los estudiantes hacer pausas durante sus jornadas de estudio y preparación académicas.

Cabe destacar que este proyecto incluyó también la intervención del primer y segundo piso, en donde se habilitaron nuevas áreas de estudio, espacios colaborativos y entornos que integran tecnología de punta para el aprendizaje.

Con esta renovación, la Biblioteca UDLAP reafirma su papel como un espacio central en la vida académica de la universidad, en donde el conocimiento de la Mejor Universidad Privada de México se construye, se comparte y se impulsa.

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