UDLAP presenta libro del exembajador Juan José Bremer

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se convirtió en el epicentro del debate diplomático al albergar la presentación del libro “Tiempos de guerra y paz. Los pilares de la diplomacia: de Westfalia a San Francisco”, autoría del embajador Juan José Bremer. Durante el diálogo, el actual director general del Instituto Matías Romero hizo un llamado a los estudiantes universitarios para defender el multilateralismo como el mecanismo central para reordenar el escenario internacional.

La obra en sí es un ejercicio de memoria histórica que señala los cuatro momentos clave que redefinieron el orden mundial: la concepción del Estado moderno en la Paz de Westfalia (1648), el equilibrio de poder del Congreso de Viena (1815), el colapso del intento de paz del Tratado de Versalles (1919) y la consolidación del sistema multilateral en la Conferencia de San Francisco (1945). Asimismo, a través de estas páginas, el autor demuestra que la paz no es permanente, sino una condición que exige un mantenimiento constante.

Ante estudiantes y académicos de la UDLAP, el escritor Juan José Bremer analizó la compleja transición geopolítica contemporánea, advirtiendo que la humanidad atraviesa un cambio sin precedentes impulsado por la globalización, los nacionalismos y una carrera armamentista. “Estamos en medio del salvaje mundo nuevo”, sentenció utilizando una metáfora literaria para describir un entorno global “no rotulado, no cartografiado, no conocido bien, y con un gran potencial de violencia”.

Frente a este desconcierto, el exembajador de México en potencias como Estados Unidos, Reino Unido y la extinta Unión Soviética, enfatizó de forma contundente que “lo esencial es el sistema de Naciones Unidas” y aseguró que dicha institución representa el consenso histórico que hoy permite a la civilización fijar “reglas de concurrencia para reordenar el mundo”.

El panel contó con la participación del Dr. Juan Antonio Le Clerq, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, quien destacó la aportación académica de la publicación. Al reflexionar sobre los conflictos que amenazan la paz mundial, el académico advirtió que “ahora estamos en un mundo de poderes geopolíticos salvajes, con un alto nivel de incertidumbre”. Ante este contexto, Bremer ofreció una visión a los estudiantes, asegurando que en la diplomacia “lo posible tiene una dimensión elástica” y que los grandes acuerdos históricos han demostrado ser “un triunfo de la razón sobre las condiciones reales del poder”.

Al abrir sus puertas a figuras clave e históricas de la diplomacia mexicana, la UDLAP ratifica su compromiso con el desarrollo académico de sus estudiantes al hacerlos partícipes de un análisis profundo de la coyuntura internacional, y es precisamente esta capacidad de acercar a sus estudiantes a discusiones vitales para el futuro de la humanidad lo que consolida el nivel de la institución, reconocida recientemente en el ranking 2026 de El Universal no solo como la mejor universidad privada de México, sino también por liderar a nivel nacional con 18 programas académicos en el primer lugar del sector privado, incluyendo, de manera pertinente, a Relaciones Internacionales.

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