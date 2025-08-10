Puebla Brilla beneficia a 350 mil habitantes con luminarias LED

Con la modernización de más de 12 mil 600 luminarias con tecnología LED, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, ha beneficiado a más de 350 mil habitantes en colonias y juntas auxiliares a través de Puebla Brilla, llevando más luz, seguridad y mejor calidad de vida a las poblanas y poblanos, garantizando la capital en orden.

Gracias a esta estrategia, concretada a través de la Secretaría de Servicios Públicos, vecinas y vecinos disfrutan de espacios públicos mejor iluminados, lo que contribuye a la construcción de senderos de paz, fomenta la convivencia nocturna y reduce significativamente el consumo de energía eléctrica.

En los últimos meses, se han modernizado e intervenido luminarias con tecnología LED, logrando cobertura total en diversas colonias, como parte de un compromiso firme por garantizar servicios públicos de calidad en todos los rincones de la ciudad.

Recientemente, el presidente municipal Pepe Chedraui entregó la modernización del alumbrado público en la colonia Constitución Mexicana, que se suma a otras más como la Miguel Hidalgo, Maravillas, Loma Linda, Lomas del Sur, Tres Cruces, San Ramón Castillotla, así como la Unidad Habitacional Agua Santa.

Además, Puebla Brilla ha llegado a juntas auxiliares como San Andrés Azumiatla, San Miguel Canoa, San Baltazar Campeche, Ignacio Zaragoza, San Francisco Totimehuacan, Santa María Guadalupe Tecola, San Baltazar Tetela, San Felipe Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras, zonas prioritarias para el alcalde Pepe Chedraui.

