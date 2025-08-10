Caravana Artística reúne a adultos mayores en capital poblana

Con mucho éxito, el DIF Municipal de Puebla, a través de la Coordinación de Adultos Mayores, participó en la Caravana Artística de la Casa del Abue, que presentó una variedad de emocionantes presentaciones de grupos locales.

En esta ocasión, el Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Puebla estuvo representado por dos grupos: uno de danzón y otro de ritmos latinos.

Los adultos mayores, guiados por la reconocida instructora María Elena Zara Galindo, del DIF Puebla capital, ofrecieron una destacada presentación al ritmo de danzoneras como “La Quimera”, “La mula de Don Ramón”, entre otras.

En el evento también participaron grupos de baile de adultos mayores de la BUAP, el INAPAM y la misma Casa del Abue.

Actualmente, la Coordinación de Adultos Mayores en Puebla ofrece el taller de danzón los martes, jueves y viernes, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m., en sus instalaciones ubicadas en Av. Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche.

Te recomendamos: