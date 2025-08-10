Hombre en situación de calle muere atropellado por unidad de RUTA

Un hombre en situación de calle perdió la vida la noche del sábado tras ser atropellado por la unidad T52 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) Línea 1, a la altura del Infonavit La Ciénega.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la Diagonal Defensores de la República.

Testigos señalaron que el conductor presuntamente se pasó el alto y embistió al hombre, quien falleció de manera inmediata.

Tras el accidente, usuarios reportaron el hecho al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona y detuvo al conductor, quien quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Aproximadamente a las 22:00 horas, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense.

