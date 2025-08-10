Tres hombres ejecutados en diferentes ataques armados en Puebla

En dos ataques armados ocurridos en diferentes puntos de la capital poblana, un total de tres hombres fueron ejecutados a tiros; sin embargo, en ninguno de los casos se reportaron detenidos.

El primer ataque tuvo lugar en San Andrés Azumiatla, donde en las primeras horas del 10 de agosto se informó que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron múltiples disparos.

Autoridades desplegaron un operativo de emergencia en la zona y confirmaron que dos hombres yacían sin vida en la vía pública.

Debido a esto, los agentes de policía resguardaron el área y, horas después, el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones y proceder con su identificación.

Hasta el momento, se presume que este ataque podría tratarse de un ajuste de cuentas, aunque no se han dado a conocer más detalles.

#Seguridad 🚓 Dos hombres fueron ejecutados esta madrugada en el cruce de calle Independencia y Analco de San Andrés Azumiatla.



Autoridades realizan las investigaciones correspondientes. pic.twitter.com/zREgMUBnRq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 10, 2025

Simultáneamente, en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, se reportó el homicidio de un hombre.

Entre las calles Cerrada Bachiller y Segunda Privada Altos de Jalisco, el cuerpo de la víctima quedó tendido, presentando un disparo en la cabeza.

En consecuencia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

#Seguridad 🚓 Esta madrugada, un hombre fue acribillado en calles de San Pablo Xochimehuacan.



La víctima de este crimen, ocurrido entre la Cerrada Bachiller y la Segunda Privada Altos de Jalisco, no ha sido identificada, aunque se presume un ataque directo, pic.twitter.com/m6AC09YPc5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 10, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: