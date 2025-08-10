SSC de Puebla recibe Reacreditación CALEA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla obtuvo la Reacreditación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA). Este logro refleja el compromiso de la SSC con estándares internacionales de calidad y profesionalismo en la prestación de servicios de seguridad pública.

La Reacreditación CALEA implica una evaluación exhaustiva de los procesos y estándares dentro de la corporación municipal, asegurando que cumple con los requisitos de una agencia de aplicación de la ley de primer nivel.

Cabe recordar que, después de recibir su primera acreditación en el año 2021, esta Secretaría mantuvo durante cuatro años el cumplimiento de 152 estándares profesionales, verificados de forma remota por evaluadores especializados en materia de seguridad pública.

Así, el pasado mes de abril, la SSC recibió en sus instalaciones a dos auditores de CALEA, quienes examinaron y evaluaron aspectos relacionados con las políticas y procedimientos internos, la administración, las operaciones y los servicios de apoyo de la dependencia.

Como última fase de las distintas revisiones para obtener la Reacreditación, este sábado 9 de agosto, en la ciudad de Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Coronel de Infantería Félix Pallares Miranda, acompañado de un equipo de trabajo, presentó la Audiencia de Revisión, conducida por los comisionados y delegados mexicanos de CALEA.

Como parte de este último proceso de exploración, se abordaron temas de capacitación, equipamiento al personal y la implementación de mejoras continuas en las operaciones, con lo que el titular de la SSC de Puebla rindió una sesión exitosa.

Dicho organismo informó que realizó la recomendación ante la mesa directiva de CALEA, la cual finalmente otorgó la Reacreditación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de su SSC, refrenda el compromiso de mantener los estándares de calidad en la profesionalización de su personal, en la mejora de su infraestructura, a fin de contar con una corporación que cumpla con procedimientos de nivel internacional.

