Vocalista de Coda, Xava Drago, anuncia desahucio por cáncer

El vocalista del grupo Coda, Xava Drago, anunció en sus redes sociales que sus médicos lo desahuciaron luego de que los tratamientos para el cáncer de estómago que padece no están funcionando.

En un emotivo mensaje, se despidió y agradeció a sus seguidores, familia y compañeros músicos. “Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, expresó.

Dio un agradecimiento especial a su padre, hermanas, sobrinos, sus amadas Ela, Nicole y Sofía, al staff, managers, promotores, compañeros artistas y, sobre todo, a sus fans, quienes lo han apoyado desde que hizó público su padecimiento.

Por otra parte, el cantante aseguró que dejó material grabado para que sus seguidores puedan seguir disfrutando de su música. “Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, declaró.

Xava Drago comunicó su diagnóstico de cáncer de estómago en 2024, iniciando tratamientos que incluyeron cirugía radical y quimioterapia.

En marzo de 2025 celebró haberlo superado, lamentablemente, en abril la enfermedad regresó de forma más agresiva. Durante estos meses, se realizó una campaña de apoyo para cubrir los costos de su tratamiento.

