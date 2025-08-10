Sismo de 6.1 y réplicas afectan el noroeste de Turquía

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de Turquía este domingo 10 de agosto a las 19:53 p.m. hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó en el distrito de Sındırgı, en la provincia de Balıkesir, donde ocurrieorn daños más visible, con al menos diez edificios colapsados sin que se hayan confirmado pérdidas humanas.

La Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) informó al menos de tres réplicas con magnitudes de 4.6, 4.1 y 4.0 también en Balıkesir.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, afirmó que el temblor se percibió también en Estambul y otras regiones cercanas, aunque hasta el momento no se han registrado daños graves ni emergencias.

Las autoridades mantienen vigilancia activa y asesoran a la población sobre precauciones. Además, equipos de evaluación realizan inspecciones en las zonas afectadas.

El presidente Recep Tayyip Erdoğan indicó que se están tomando las medidas necesarias para atender la situación y envió sus mejores deseos a los afectados.

